Caso Fedez, il direttore di Rai 3 mercoledì in Vigilanza: «Censura? Accuse gravi e infondate» (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Caso Fedez approda in commissione di Vigilanza Rai, l’organismo bicamerale che ha il compito di supervisionare sull’obiettività e sull’apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali dell’azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Il direttore di Rai 3, Franco Di Mare, sarà ascoltato mercoledì 5 maggio. La sua audizione è stata decisa dal presidente della commissione, Alberto Barachini, dopo le Accuse di Censura mosse dal rapper alla Rai. E Di Mare, attraverso la sua fan page su Facebook, affila le armi, affermando che le parole di Fedez sul palco del concertone del 1° maggio sono «gravi e infamanti parimenti a quanto sono infondate». Di Mare si riserva di «fare chiarezza» nelle ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 maggio 2021) Ilapproda in commissione diRai, l’organismo bicamerale che ha il compito di supervisionare sull’obiettività e sull’apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali dell’azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Ildi Rai 3, Franco Di Mare, sarà ascoltato5 maggio. La sua audizione è stata decisa dal presidente della commissione, Alberto Barachini, dopo ledimosse dal rapper alla Rai. E Di Mare, attraverso la sua fan page su Facebook, affila le armi, affermando che le parole disul palco del concertone del 1° maggio sono «e infamanti parimenti a quanto sono». Di Mare si riserva di «fare chiarezza» nelle ...

AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - BentivogliMarco : Insisto, ma i politici che hanno fatto nomine Rai (e in questo caso quelle di rai3) e oggi danno solidarietà a Fed… - petergomezblog : Caso Fedez, l’audio integrale della telefonata al rapper. L’imbarazzo di Rai e organizzatori: nessuno si vuole pren… - LeggoSono : RT @marcocobianchi: No, ma... stupendo... il signor Ferragni ha tagliato l'audio della telefonata dove la Capitani... no, vabbè... dai... l… - see_lallero : RT @tvblogit: Caso Fedez/Rai, parla Franco di Mare: “Nel video dell’artista gravi omissioni, le sue dichiarazioni sono infamanti” https://t… -