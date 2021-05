Bollettino Covid di lunedì 3 maggio | i dati completi dopo le 17 Calano i contagi | ma 52 morti in Puglia

Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore è stato registrato il dato più basso di decessi per Covid negli ultimi 7 mesi, 144 vittime. L'u… - fleinaudi : Con @carloalberto e @ricpuglisi la @fleinaudi ha chiesto la diffusione di un dato semplice : Quanti dei morti comun… - ricpuglisi : Con @fleinaudi e @carloalberto chiediamo che @Palazzo_Chigi e @MinisteroSalute pubblichino giornalmente il numero d… - infoitsalute : Covid Basilicata, oggi 26 contagi e 4 morti: bollettino 3 maggio - infoitsalute : Covid Italia, bollettino oggi 3 maggio: i nuovi casi in Veneto, Toscana, Puglia, Abruzzo, Marche, Basilicata -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Calano contagi e vittime approfondimentoGermania, record di vaccinati: 1,1 milioni in un giorno I numeri in Germania sono comunque simili ai nostri. Nell'ultimoin terra tedesca ...+++ILNAZIONALE DOPO LE 17+++TRENTO. Un decesso, 17 nuovi contagi, 17 guariti e 186.898 vaccinazioni Coronavirus. Sono questi in sintesi i numeri dal bollettino di lunedì 3 maggio 2021. Quindi si avvicinano alle 190.000 le vaccin ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 371.776 casi di positività, 641 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.062 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La p ...