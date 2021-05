Avellino | 20enne senegalese ritrovato privo di vita in Via Serafino Soldi

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tragedia in pieno centro città ad. Undi origini senegalesi è stato trovatodiall’interno di un’abitazione di Via. L’allarme è stato lanciato dal proprietario del bilocale. Immediato l’arrivo delle volanti del 113 e dei sanitari del 118. Non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche il medico legale Carmen Sementa che non ha riscontrato segni di violenza sul corpo del giovane. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

