Amici | Raffaele parla del triangolo con Martina e Aka | “Ero scombussolato”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il cantante eliminato nella sesta puntata del Serale ha rivelato le sue sensazioni quando in casetta si è ritrovato in mezzo a una delle coppie della 20esima edizione L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Il cantante eliminato nella sesta puntata del Serale ha rivelato le sue sensazioni quando in casetta si è ritrovato in mezzo a una delle coppie della 20esima ...I due ragazzi di20 eranonon sapeva come destreggiarsi. Molti si chiedono se adessoe Martina si stanno vivendo liberamente, una volta usciti dal talent. A rompere il ...Raffaele Renda dopo Amici è stato intervistato da TV Sorrisi e Canzoni dopo la sua eliminazione ad Amici 2021. Ha lasciato il Serale alla fine della sesta puntata, non ha nascosto che gli sarebbe ...Amici 20, Raffaele Renda svela: "Sto lavorando al mio primo CD" Raffaele Renda, uno degli ultimi eliminati dal Serale di Amici 20, categoria cantanti, ...