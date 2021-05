Almanacco del 03-05-2021 ore 07 | 30

(Di lunedì 3 maggio 2021)del giorno lunedì 3 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i santi Filippo e Giacomo il minore Apostoli Filippo viene dal greco Filippo composto dal verbo file in amare e i POS cavallo può essere tradotto come amante dei cavalli alcune interpretazioni invece potrebbero derivare il nome Giacomo da Rai bella l’aramaico Jacob Che significa seguace di Dio attenzione al proverbi di oggi ricchi si diventa Signori si nasce e io lo nacqui Come disse qualcuno sono nati oggi Niccolò Machiavelli Gym sarà un Debora Caprioglio Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi è Rino Alessandro Stefano e Simona Tantissimi auguri di buon compleanno Ciaoi più rapidi che ci hanno scritto oggi sono state Roberta petrana Mimma e Pat una buona giornata a ciascuno di voi di più rapidi Allora andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo andiamo a fare Ci ...

1241 " Mar Tirreno: davanti all'Isola del Giglio la flotta di Federico II e quella di Pisa attaccano le navi di Genova con a bordo dei prelati diretti al concilio indetto da papa ... Martin Luther King, pronuncia il discorso di 'I have a dream' 1979 il capo del Partito Conservatore Margareth Thatcher viene nominato primo ministro. È la prima volta che una donna inglese assume ... Santo San Filippo- Sono nati in questo giorno 1898 Golda Meir 1920 Sugar Ray Robinson 1933 James Brown 1968 Deborah Caprioglio- Proverbio Chi non è fedele a Dio, non ...