Adriana Volpe lascia Tv8 | dove la potremmo vedere e cosa succederà

(Di lunedì 3 maggio 2021) E’ arrivato il momento dei saluti, per, a Tv8, dopo i bassi ascolti del suo programma ‘Ogni mattina’, il quale, ha registrato uno share sullo 0,5- 0,8%. La conduttrice, è intervenuta diverse volte sull’argomento, affermando, che gli scarsi ascolti, sono da attribuirsi, a problemi di frequenza del canale in questione, e non alla conduzione, nè tantomeno, al format della trasmissione.Tv8, ascolti troppo bassi di ‘Ogni Mattina’ Purtroppo, c’è da dire, che il programma ha fatto molta fatica, nel cercare di battere la concorrenza, anche perchè ha subito, durante la programmazione, numerosi stravolgimenti, che sicuramente, non hanno portato a fidelizzare il pubblico. A Gennaio scorso, il programma, è tornato in onda facendo a meno della rubrica di news ...

lascia Sky e Tv8 e prepara l'approdo a Mediaset . Proprio come Enrico Papi, che sarà il conduttore della nuova edizione di Scherzi a Parte (le cui puntate sono già in fase di ...Dopo l'esperienza a Tv8, la bellaè pronta per passare ad un'altra rete: futuro già deciso.è una delle conduttrici più apprezzate dell'intero panorama italiano. La 47enne raggiunse la poplarità negli anni ...Adriana Volpe lascia Sky e Tv8 e prepara l'approdo a Mediaset. Proprio come Enrico Papi, che sarà il conduttore della nuova edizione di Scherzi a Parte (le cui puntate sono già ...La conduttrice di “Ogni Mattina” Adriana Volpe lascerà Tv8 e Sky alla fine della stagione per passare, dal prossimo autunno, a far parte di Mediaset.