A scuola dopo aver rapinato farmacia | 16enne nei guai

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de Tirreni (Sa) – Gli agenti del commissariato di Polizia di Cava de’ Tirreni (Salerno), con il supporto dei carabinieri, hanno identificato unche in mattinata ha commesso una rapina ai danni di unadel centro. Il giovane, con il volto coperto e armato di coltello, ha fatto irruzione nell’attività e si è fatto consegnare l’incasso per poi darsi alla fuga. Le forze dell’ordine, anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, sono riuscite a individuarlo. Ilmesso a segno il colpo, si è recato regolarmente adove è stato trovato dagli agenti. La Questura di Salerno ha trasmesso l’informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni per i provvedimenti del ...

