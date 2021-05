WhatsApp sta per lanciare una feature per i messaggi vocali che vi conquisterà (Di domenica 2 maggio 2021) Pare che gli utenti WhatsApp dovrebbero presto avere la possibilità di revisionare i messaggi vocali prima di inviarli. Ecco cosa significa L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 2 maggio 2021) Pare che gli utentidovrebbero presto avere la possibilità di revisionare iprima di inviarli. Ecco cosa significa L'articolo proviene da TuttoAndroid.

OcchiDel : RT @fatina909: ???????????????????? Ercolino 5 kg, meno di 1 anno e un biglietto per il canile pronto ad essere staccato! purtroppo ha la mamma uman… - murvenisreal : @mytoxichearts intanto c’è ras che si sta incazzando su whatsapp sto morendo - valeriavesco68 : RT @fatina909: ???????????????????? Ercolino 5 kg, meno di 1 anno e un biglietto per il canile pronto ad essere staccato! purtroppo ha la mamma uman… - buckyxbarness : // mi sta letteralmente commentando iron man 1 su whatsapp ???????? - wakeua : @LBartolomeo @GinevraT5 Io credo che a volte, invece di fare teorie, aiuta ascoltare le persone in questione. Loro… -