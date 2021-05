Vaccini | la promessa di Figliuolo | “Da fine maggio apriamo a tutte le età Dosi ai giovani nelle scuole”

(Di domenica 2 maggio 2021) Il commissario per l’emergenza: «Questo è un mese di transizione, dopo gli over 65 campagna di massa con le classi produttive»

Il commissario per l'emergenza: "Questo è un mese di transizione, dopo gli over 65 campagna di massa con le classi produttive". - -Negli scorsi giorni il conteggio deiaveva superato le 100.000 unità giornaliere . Nella ... Il presidente di regione Fontana ha rinnovato la suasecondo cui entro luglio l'intera ...Da Luca Garibaldi consigliere e capogruppo Pd in Regione, riceviamo e pubblichiamo. Ciao, questa settimana è stata caratterizzata dalle riaperture, graduali, a partire dalle atti ...Secondo Letizia Moratti la Lombardia potrebbe essere la prima Regione in Italia a raggiungere l'immunità di gregge grazie alla campagna vaccinale: negli ultimi giorni si è viaggiati a una media di olt ...