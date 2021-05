Serie A | Udinese-Juventus | le formazioni ufficiali Vince la Lazio Pari per Atalanta e Napoli

DiMarzio : #UdineseJuventus, le formazioni ufficiali - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #UdineseJuventus, le formazioni ufficiali - Fprime86 : RT @DiMarzio: #UdineseJuventus, le formazioni ufficiali - Mediagol : #Udinese-#Juventus, #Live #SerieA 02/05/2021: segui la diretta - Fprime86 : RT @SkySport: #UdineseJuve, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Udinese

Sport Fanpage

... le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di- Juve, match valido per la 34ª giornata diA 2020/2021.(3 - 5 - 1 - 1): Scuffet; Becao, Bonifazi, Nuytinck; ...Paulo Dybala ha preso parte a 14 gol contro l'inA (otto reti, sei assist), almeno tre in più rispetto a ogni altra avversaria nella competizione; tuttavia, è stato coinvolto in una ...Bernardeschi titolare in Udinese Juve: scelta a sorpresa di Pirlo per il match della Dacia Arena in programma alle 18 La Juve scende in campo contro l’Udinese questo pomeriggio, nel match valido per l ...La Juventus potrebbe approfittare dei pareggi di Napoli ed Atalanta per piazzarsi in seconda posizione, con la trasferta ad Udine contro una squadra ormai paga. Di seguito le formazioni ufficiali del.