Missione riuscita per SpaceX. Ha riportato a Terra 4 astronauti dalla Stazione Spaziale (Di domenica 2 maggio 2021) La capsula è ammarata senza problemi al largo della Florida. L'azienda di Elon Musk sta diventando sempre più il "taxi per le stelle" della Nasa

