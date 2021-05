MILAN TOP NEWS – Sheva a CTCF | futuro Gigio | Vlahovic non rinnova

acmilan : Questa Top 5 contiene supereroi, compreso un uomo volante ?? Vota il gol più bello ?? - PianetaMilan : - simoaiell : Io già ce lo vedo quel bastardo di Dybala dopo aver fatto cagare da un anno e mezzo a questa parte svoltare Juve-Mi… - milan_corner : addirittura Sarri si spese 'finalmente giampaolo ha trovato una big', per ranieri chi si spende? tra l'altro il lei… - Galactico_s : @fede9013 @fra_macri @MarcoKappa11 Fatto. Ci ho anche litigato nella top di un amico definendo i miei compagni di t… -

Ultime Notizie dalla rete : MILAN TOP

Pianeta Milan

Le lunghezze di vantaggio su unormai in riserva sono undici: è fatta. Nemmeno i pareggi a ... Ed è anche la prima proprietà cinese a vincere uncampionato in Europa. "Ai tifosi di tutto il ...Lautaro MARTINEZ 8,5 - Nella10 mondiale degli Under 23 per gol e assist il Toro è terzo: 15 e ...(doppietta) e Toro al ritorno. Partner ideale di Lukaku. Alexis SANCHEZ 7 - L attaccante di ...Two late goals from Cristiano Ronaldo saw Juventus come from behind to beat Udinese 2-1 in thrilling fashion on Sunday and earn the Turin club three precious points in their bid to finish in Serie A's ...The city of Milan erupted into a cacophony of celebrations on Sunday as Inter Milan won its first Serie A title in more than a decade. Car horns began blaring immediately after second-place Atalanta ...