Milan | Serafini | “Leao cammina Verbo strano per chi gioca a calcio”

PianetaMilan : Il giornalista e tifoso del #Milan critica #Leao ?? Ecco le dichiarazioni ?? - MilanNewsit : Serafini: 'Milan, a centrocampo abbiamo qualche problema di condizione' - sportli26181512 : Serafini su Leao: 'Certe volte cammina e il 'camminare', se si gioca a pallone, è un verbo strano': L'opinionista L… - gilnar76 : Serafini: «C’è un reparto del #Milan che ha un problema di condizione» #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti… - sportli26181512 : Serafini: 'A centrocampo abbiamo qualche problema di condizione': Luca Serafini, opinonista, si è così espresso a M… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Serafini

Milan News

... il giornalista Lucaha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il. La ..., l'editoriale diNel suo consueto editoriale per Milannews il giornalista scrive: Quindi sul famoso patto dello spogliatoio:Luca Serafini, opinonista, si è così espresso a MilanTV nel post partita di Milan-Benevento: "Abbiamo subito qualche 1 vs 1, ma io continuo a dire che lì il problema sia ...L'opinionista Luca Serafini si è così espresso a MilanTV su Rafael Leao nel post partita di Milan-Benevento: "Leao fa vedere in qualche occasione i mezzi tecnici che ha.