Mattarella e il messaggio ai lavoratori: “Fiducia nel futuro” (Di domenica 2 maggio 2021) Sergio Mattarella fa un augurio al Paese durante questi tempi bui: “Sarà il lavoro a portare fuori il Paese da questa emergenza”, lanciando un deciso e “forte appello all’unità” e un messaggio di “Fiducia nel futuro”. Il Paese attraversa “un passaggio stretto e difficile”, osserva il presidente della Repubblica, ma invita gli italiani a “non sprecare l’occasione di compiere tutti insieme un passo in avanti”. Mattarella lancia poi il suo appello alle “nuove generazioni di costruttori”, sottolineando come il Primo Maggio sia “un’occasione che afferma la Fiducia nel futuro, di chi vuole conquistare nuovi traguardi e non di chi assiste inerte”. Pone poi l’attenzione sulla tematica delle donne ed il lavoro: “Ancora troppe morti a causa di norme eluse e violate. ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 2 maggio 2021) Sergiofa un augurio al Paese durante questi tempi bui: “Sarà il lavoro a portare fuori il Paese da questa emergenza”, lanciando un deciso e “forte appello all’unità” e undi “nel”. Il Paese attraversa “un passaggio stretto e difficile”, osserva il presidente della Repubblica, ma invita gli italiani a “non sprecare l’occasione di compiere tutti insieme un passo in avanti”.lancia poi il suo appello alle “nuove generazioni di costruttori”, sottolineando come il Primo Maggio sia “un’occasione che afferma lanel, di chi vuole conquistare nuovi traguardi e non di chi assiste inerte”. Pone poi l’attenzione sulla tematica delle donne ed il lavoro: “Ancora troppe morti a causa di norme eluse e violate. ...

