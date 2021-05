LIVE Tuffi, Coppa del Mondo in DIRETTA: Tocci-Marsaglia quarti dopo le prime due rotazioni. Niente qualificazione per Batki-Pellacani (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.32: Buon tuffo degli spagnoli che perdono il sincronismo, arrivano 77.52 punti per un totale di 168.72, sono quarti 11.32: Ci siamo!!!!! 78.12, grande tuffo e il coefficiente era più basso!!! Gli azzurri Tocci-Marsaglia sono primi con un totale di 177.12 11.31: Buon tuffo anche dei polacchi che totalizzano 69.75: totale di 168.75 e secondo posto. Ora gli azzurri 11.30: Bene i colombiani, con un ingresso in acqua non perfetto. Punteggio di 74.46, totale di 166.26 e terzo posto 11.29: Si alzano tanti schizzi all’ingresso in acqua per gli ucraini che sfruttano il coefficiente per andare in testa con un tuffo da 73.64, totale di 171.84 11.28. Si salvano con l’ingresso in acqua i malesi, non benissimo il sincronismo: 69.75 per un totale di 166.35 11.27: ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.32: Buon tuffo degli spagnoli che perdono il sincronismo, arrivano 77.52 punti per un totale di 168.72, sono11.32: Ci siamo!!!!! 78.12, grande tuffo e il coefficiente era più basso!!! Gli azzurrisono primi con un totale di 177.12 11.31: Buon tuffo anche dei polacchi che totalizzano 69.75: totale di 168.75 e secondo posto. Ora gli azzurri 11.30: Bene i colombiani, con un ingresso in acqua non perfetto. Punteggio di 74.46, totale di 166.26 e terzo posto 11.29: Si alzano tanti schizzi all’ingresso in acqua per gli ucraini che sfruttano il coefficiente per andare in testa con un tuffo da 73.64, totale di 171.84 11.28. Si salvano con l’ingresso in acqua i malesi, non benissimo il sincronismo: 69.75 per un totale di 166.35 11.27: ...

zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Batki-Pellacani decime dopo tre rotazioni. Tokyo è lontana - #Tuffi #Coppa… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Batki-Pellacani e Tocci-Marsaglia all’assalto delle Olimpiadi! Appuntamento… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Batki-Pellacani e Tocci-Marsaglia all’assalto delle Olimpiadi! - #Tuffi… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Batki-Pellacani e Tocci-Marsaglia all’assalto delle Olimpiadi! - #Tuffi… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Bertocchi-Pellacani quinte dopo le prime due rotazioni - #Tuffi #Coppa… -