Lazio-Genoa 4-3 | poker biancoceleste col brivido

(Di domenica 2 maggio 2021) Labatte 4-3 ilnel lunch match della 34esima giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico di Roma. Le reti per i padroni di casa portano la firma di Correa, autore di una doppietta al 30? e al 56?, Immobile a segno su rigore al 43? e Luis Alberto al 48?; per i rossoblù autogol di Marusic al 47?, Scamacca su rigore all’80’ e Shomurodov all’81’. In classifica laè sesta con 64 punti, ilresta fermo a quota 36 in tredicesima posizione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ROMA - Lacorre per la Champions, altra vittoria in casa, sono 11 di fila.battuto con i gol di Correa (doppietta), Immobile e Luis Alberto. E Manuel Lazzari, che va sempre forte sulla sua fascia, ...ROMA - L'allenatore del, Davide Ballardini , ai microfoni di Dazn , ha parlato della sconfitta per 4 - 3 rimediata dai suoi giocatori in casa della: "Nel primo tempo potevamo essere più attenti e compatti, ...Condividi questo articolo:Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – La Lazio si complica la vita nel finale di partita ma riesce a battere 4-3 il Genoa e a restare in piena corsa per un posto nella prossima Champi ...Correa (doppietta), Immobile e Luis Alberto lanciano Inzaghi, sempre in corsa per la qualificazione in Champions. Primo assist per il ...