Inps: allarme per la truffa svuota conto tramite e - mail: come riconoscere il phishing (Di domenica 2 maggio 2021) L Inps ricorda che le informazioni sulla propria posizione contributiva sono consultabili accedendo direttamente al sito www.Inps.it e che l'Istituto, per motivi di sicurezza, non invia mai ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 2 maggio 2021) Lricorda che le informazioni sulla propria posizione contributiva sono consultabili accedendo direttamente al sito www..it e che l'Istituto, per motivi di sicurezza, non invia mai ...

GazzettaDelSud : ???? TRUFFA SVUOTA CONTO | L’Inps avvisa tutti i suoi utenti che sono in corso tentativi di truffa tramite e-mail… - PiacenzaPress : Allarme dell’Inps: “Tentativi di truffa alle aziende e ai contribuenti tramite phishing” - CNAFerrara : Grande attenzione alle mail che vi arrivano: l'INPS mette in guardia dai tentativi di truffa online. Si chiama phis… - VoceDelTrentino : Non aprite quella email, scatta l’allarme Inps: «È in corso una truffa» - - Giovanna2810194 : IVANA BARBONETTI CONDIVIDE INFORMAZIONE ATTENDIBILE..AVVERTITE GLI ANZIANI..Scatta l'allarme Inps: "È in c… -