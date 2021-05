Il Segreto anticipazioni 9 maggio 2021 | la devastante notte di Marta

(Di domenica 2 maggio 2021) Mentre tutti i fans de Ilattendono di scoprire che cosa accadrà nell’ultima puntata della telenovela spagnola scopriamo che nell’episodio in onda il 9, ad essere protagonista saràe quello che le accadrà per colpa di Ramon. L’uomo infatti dopo aver capito che il figlio che aspetta la moglie potrebbe non essere suo ha scagliato tutta la sua rabbia sulla giovane sposa. Il solo pensiero che possa essere di Adolfo lo fa impazzire fin dal primo giorno e unapurtroppo,si ritroverà a subire ogni sorta di angheria dall’uomo. Ramon infatti picchierà violentemente la moglie al punto che la figlia di Don Ignacio perderai i sensi. L’uomo colto dal panico da l’allarme dicendo cheè caduta, ma Manuela non gli crederà e capirà subito che ...

zazoomblog : Il Segreto le anticipazioni finale da horror tra i protagonisti: la resa dei conti - #Segreto #anticipazioni… - zazoomblog : Il Segreto le anticipazioni finale da horror tra i protagonisti: la resa dei conti - #Segreto #anticipazioni… - Caterinasacch19 : RT @zazoomblog: Il Segreto anticipazioni: GONZALO e MARIA si dicono addio - #Segreto #anticipazioni: #GONZALO - Caterinasacch19 : RT @ricercaloit: Anticipazioni Il Segreto puntata 866: Maria e Gonzalo si sposano, quando lo vedremo? - Caterinasacch19 : RT @lanostratvit: Anticipazioni de Il segreto, dal 22 al 27 settembre. Cosa succederà tra Maria e Gonzalo? http://t.co/Lg4tTKcWbx http://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto anticipazioni

... la nuova puntata di oggi Domenica 2 maggio, alle 14.40 su canale 5, subito dopo la puntata de Il, Barbara D'Urso torna in onca con un nuovo appuntamento con Domenica Live . In oltre quattro ...Così, secondo lede Il, la governante cerca di aprire gli occhi a Ignacio . Il dottore fa sapere ai Solozabal che Marta ha perso il bambino . La notizia, chiaramente, sconvolge ...Domenica Live, anticipazioni, diretta e ospiti puntata 2 maggio: le reazioni degli ospiti al video di Beppe Grillo in difesa del figlio.Siete pronti a scoprire che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domenica prossima? Purtroppo gli episodi della soap spagnola sono sempre più corti ed è per questo che ci vorrà un po’ di ...