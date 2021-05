Fedez sulla censura Rai: “La Rai mi smentisce, ma io ho la telefonata” (Di domenica 2 maggio 2021) La Rai ha censurato Fedez. O meglio, Fedez dice di esser stato censurato ma arriva la Rai con una smentita. Se non fosse per un piccolo particolare: c’è un video. E dal video si evince che, pur non essendoci una censura esplicita, i dirigenti Rai dicono a Fedez di non considerare opportuni i suoi testi. “Non è editorialmente opportuno fare nomi e cognomi“, dice un dirigente dall’altro capo del telefono. Fedez sbotta: “Non è editorialmente opportuno? Io sono un artista. Porto sul palco la mia musica e dico quello che voglio. Perché non posso fare i nomi e cognomi di gente che dice che se suo figlio è gay lo mette nel forno? Ma stiamo scherzando?”. Il cantante è collerico, diventa quasi paonazzo. Il dirigente continua a ripetere come un mantra le parole “Non è ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 2 maggio 2021) La Rai hato. O meglio,dice di esser statoto ma arriva la Rai con una smentita. Se non fosse per un piccolo particolare: c’è un video. E dal video si evince che, pur non essendoci unaesplicita, i dirigenti Rai dicono adi non considerare opportuni i suoi testi. “Non è editorialmente opportuno fare nomi e cognomi“, dice un dirigente dall’altro capo del telefono.sbotta: “Non è editorialmente opportuno? Io sono un artista. Porto sul palco la mia musica e dico quello che voglio. Perché non posso fare i nomi e cognomi di gente che dice che se suo figlio è gay lo mette nel forno? Ma stiamo scherzando?”. Il cantante è collerico, diventa quasi paonazzo. Il dirigente continua a ripetere come un mantra le parole “Non è ...

ricpuglisi : Vi vedo molto meno scandalizzati sulla gestione dei TG RAI, a partire dal TG1. Non sono per nulla sorpreso. #Fedez - AndreaRomano9 : Sulla censura preventiva a #Fedez caos ai massimi livelli nei vertici #Rai: il direttore di #Rai3 precisa ma non pr… - IsabellaRauti : #Fedez Adesso l’attenzione si sposta sulla “censura” #Rai o meno del “Fedezpensiero” ma vogliamo parlare della cens… - TOSADORIDANIELA : RT @USIGRai: Nella #Rai #Servizio Pubblico l'unico 'sistema' cui adeguarsi sono il Contratto di Servizio e la Costituzione. I partiti che… - Friedri05611005 : RT @FabrizioDelpret: #Fedez in pochi minuti ha deriso, sventrato, devastato, sputtanato, umiliato e smerdato tutto l’odio omofobo della #Le… -