F1 | Portogallo; Hamilton al comando a metà gara | Sainz nono

SkySportF1 : HAMILTON ?? VERSTAPPEN (?? 14/66) ?? Bagarre infuocata in pista LIVE ? - zazoomblog : VIDEO F1 Lewis Hamilton sorpassa Bottas di forza: primo posto nel GP del Portogallo manovra di prepotenza - #VIDEO… - zazoomblog : VIDEO F1 Lewis Hamilton sorpassa Bottas di forza: primo posto nel GP del Portogallo manovra di prepotenza - #VIDEO… - redellatrap : Congratulazioni ad Hamilton per la vittoria del Gp del Portogallo - sportface2016 : #F1, #PortugueseGP 2021: capolavoro #Hamilton, il sorpasso su #Bottas è fantastico (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo Hamilton

Sky Sport

La Mercedes di Lewisè al comando del Gp dela metà gara. Secondo il compagno di squadra Bottas davanti alla Red Bull di Verstappen. Nona la Ferrari di Sainz e decima la Rossa di Leclerc che si sono ...DIRETTA FORMULA 1, GPSVERNICIA BOTTAS PER LA LEADERSHIP All'inizio del 20giro Lewisbrutalizza Valtteri Bottas con un gran sorpasso all'esterno in uscita da curva 1, il finlandese non ha ...F1, GP Portogallo 2021: capolavoro Hamilton, il sorpasso su Bottas è fantastico e regala la prima posizione al britannico (VIDEO) ...La Mercedes di Lewis Hamilton è al comando del Gp del Portogallo a metà gara. Secondo il compagno di squadra Bottas davanti alla Red Bull di Verstappen. Nona la Ferrari di Sainz e decima la Rossa di L ...