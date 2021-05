DIRETTA F1 | GP Portogallo LIVE | Sainz superato da Ocon | Ferrari anonima Hamilton domina

(Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46° giro/66 La classifica aggiornata. Ricordiamo che Perez non si è ancora fermato. 1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER 2 2 LewisMercedes+7.521 3 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+11.969 3 4 Valtteri BOTTAS Mercedes+13.800 3 5 Lando NORRIS McLaren+44.822 3 6 Charles LECLERC+48.325 3 7 EstebanAlpine+52.438 3 8 Carlos+53.583 3 9 Pierre GASLY AlphaTauri+55.623 3 10 Daniel RICCIARDO McLaren+57.633 3 11 Fernando ALONSO Alpine+60.263 3 12 Sebastian VETTEL Aston Martin+63.481 3 13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+65.145 3 14 Lance STROLL Aston Martin+66.492 3 15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+79.479 3 16 George RUSSELL Williams1 L 3 17 Nicholas LATIFI Williams1 L 3 18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L ...

Valtteri Bottas vuole conquistare la prima vittoria stagionale per tornare in corsa per inserirsi nel duello fra Lewis Hamilton e Max Verstappen che fin dalla partenza proveranno ad attaccarlo. La Fer ...Portimao, 2 maggio 2021 - Caccia alle Mercedes al Gp di Portogallo 2021 di Formula 1. Ma questa volta a scattare dalla pole sarà Valtteri Bottas, che ieri l'ha strappata al compa ...