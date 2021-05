Calcio: Lazio si complica la vita nel finale ma batte Genoa 4-3 e resta in corsa Champions (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. - (Adnkronos) - La Lazio si complica la vita nel finale di partita ma riesce a battere 4-3 il Genoa e a restare in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Partita senza storia fino al 35' della ripresa con i padroni di casa avanti 4-1 grazie alla doppietta di Correa e ai gol di Immobile su rigore e Luis Alberto; di marca biancoceleste anche la rete rossoblù, visto che si tratta di un autogol di Marusic. Gli ospiti però non si danno per vinti e accorciano le distanze grazie al rigore trasformato da Scamacca e alla rete di Shomurodov per il 4-3 finale. In classifica la squadra di Inzaghi sale a quota 64, in sesta piazza ma a soli due punti dal quarto posto di Napoli e Juventus. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. - (Adnkronos) - Lasilaneldi partita ma riesce are 4-3 ile are in pienaper un posto nella prossimaLeague. Partita senza storia fino al 35' della ripresa con i padroni di casa avanti 4-1 grazie alla doppietta di Correa e ai gol di Immobile su rigore e Luis Alberto; di marca biancoceleste anche la rete rossoblù, visto che si tratta di un autogol di Marusic. Gli ospiti però non si danno per vinti e accorciano le distanze grazie al rigore trasformato da Scamacca e alla rete di Shomurodov per il 4-3. In classifica la squadra di Inzaghi sale a quota 64, in sesta piazza ma a soli due punti dal quarto posto di Napoli e Juventus. Il ...

TV7Benevento : Calcio: Lazio si complica la vita nel finale ma batte Genoa 4-3 e resta in corsa Champions (2)... - TV7Benevento : Calcio: Lazio si complica la vita nel finale ma batte Genoa 4-3 e resta in corsa Champions... - LALAZIOMIA : Inter, De Vrij furioso con gli agenti: ”Contratto svantaggioso” - SportNewsCentr1 : Gli expected goal prodotti nella partita tra @OfficialSSLazio e @GenoaCFC, della 34a giornata di @SerieA. #calcio… - LuigiBevilacq17 : RT @giovannibrenteg: Alla fine di ogni partita della Lazio mandano “ I giardini di marzo” di Lucio Battisti. L’inno non deve essere necessa… -