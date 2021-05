(Di domenica 2 maggio 2021) Paolointerviene sullache nella giornata di sabato ha coinvolto. In un confronto andato in scena aello, glidella Sud avrebbero detto al portiere di rinnovare ...

sportli26181512 : Bufera #Donnarumma-ultras, #Maldini: “Solo il #Milan decide chi gioca”: Il dirigente rossonero sull’episodio di sab… - infoitsport : Milan, bufera su Donnarumma: duro confronto con i tifosi a Milanello - serieAnews_com : ???? Milan, bufera su Donnarumma: duro confronto con i tifosi a Milanello - Dalla_SerieA : Donnarumma ride con Reina, tifosi del Milan infuriati. Bufera social - - PianetaMilan : Il #Milan si copre le spalle con #Maignan ???? #Donnarumma nella bufera e sempre più in bilico ?? Le ultime ? -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Donnarumma

Paolo Maldini interviene sullache nella giornata di sabato ha coinvolto. In un confronto andato in scena a Milanello, gli ultras della Sud avrebbero detto al portiere di rinnovare legando la sua presenza in ...Il giornalista de Il Fatto Quotidiano scrive su twitter: 'Se è vero che il Milan ha insistito perchèincontrasse la delegazione di tifosi che voleva metterlo alle strette ("O firmi prima ...Il dirigente rossonero sull’episodio di sabato: “Da questo momento ogni singola trattativa per i rinnovi viene congelata fino alla fine della stagione” ...Donnarumma, duro confronto a Milanello con i tifosi. E proprio questo clima di grande incertezza riguardo il futuro del portiere titolare, deve aver spazientito proprio i tifosi del Milan. Una delegaz ...