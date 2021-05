VIDEO F1 | Carlos Sainz | “Sento la Ferrari più mia”

Leggi su oasport

(Di sabato 1 maggio 2021) Una grande sessione di qualifica a Portimao (Portogallo) per. Lo spagnolo, infatti, ha chiuso al quinto posto le qualifiche in terra lusitana, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Un risultato che lo colloca in terza fila e, soprattutto, davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc che, invece, chiuderà la seconda fila. L’ex pilota della McLaren dunque si è detto decisamente soddisfatto ai microfoni di Sky Sport: “La qualifica è stata difficile, molto difficile, per tutti – spiega il pilota dellaai microfoni di Sky Sport – Ad ogni modo sono stato in grado di migliorare le mie sensazioni con la SF21. Ho cambiato un paio di dettagli rispetto ad Imola e, in questo modo, ho sentito la vettura più mia, se così si può dire. Ho guidato con maggiore fiducia e si è visto”. A questo punto non resta che ...