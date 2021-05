Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2021 ore 15 | 30

(Di sabato 1 maggio 2021)DEL 1 MAGGIOORE 15:20 ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI, COMPLICE SENZA DUBBIO IL MALTEMPO E LA GIORNATA DI FESTA. FILE SULLA VIAAPPIA PER INCIDENTE ALTEZZA PONTALTO, NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO ANCORA INTERROTTO SULLA METRO B TRA SAN PAOLO-MONTI TIBURTINI E SAN PAOLO-IONIO PER UN GUASTO TECNICO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLE TRATTE SAN PAOLO- MONTI TIBURTINI; BOLOGNA-IONIO E TERMINI-TIBURTINA DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, APPUNTAMENTO NEL POMERIGGIO CON I PROSSIMI AGGIORNAMENTI Servizio fornito da Astral

