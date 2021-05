Solo Oldani può trasformare il pancotto in un piatto glamour (Di sabato 1 maggio 2021) Pezzi di pane raffermo bolliti nel brodo (o quando non c’era il brodo, nell’acqua) e conditi con quello che si aveva a disposizione. Il pancotto nel milanese, nelle campagne come anche in città, non è altro che una zuppa povera, nata per recuperare tutti gli avanzi del prezioso pane, di cui neanche una briciola andava sprecata. Oldani è partito da qui, qualche anno fa, per dare una svolta a questa preparazione povera e semplice, in chiave gastronomica. L’ha immaginato per la riapertura dopo l’inaugurazione del Camparino, lo storico locale in piazza Duomo che oltre ai cocktail ha anche una proposta di cucina curata dallo chef di Cornaredo. Ed è stato subito un successo: perché questa ciambella morbida e croccante, che ospita al suo interno un companatico salato o dolce, è davvero la quadratura del cerchio. È il panino perfetto, ma gourmet, è ... Leggi su linkiesta (Di sabato 1 maggio 2021) Pezzi di pane raffermo bolliti nel brodo (o quando non c’era il brodo, nell’acqua) e conditi con quello che si aveva a disposizione. Ilnel milanese, nelle campagne come anche in città, non è altro che una zuppa povera, nata per recuperare tutti gli avanzi del prezioso pane, di cui neanche una briciola andava sprecata.è partito da qui, qualche anno fa, per dare una svolta a questa preparazione povera e semplice, in chiave gastronomica. L’ha immaginato per la riapertura dopo l’inaugurazione del Camparino, lo storico locale in piazza Duomo che oltre ai cocktail ha anche una proposta di cucina curata dallo chef di Cornaredo. Ed è stato subito un successo: perché questa ciambella morbida e croccante, che ospita al suo interno un companatico salato o dolce, è davvero la quadratura del cerchio. È il panino perfetto, ma gourmet, è ...

