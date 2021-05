Roma, volano pugni a Rai Sport: lite tra due giornalisti nella sede di Saxa Rubra (Di sabato 1 maggio 2021) Le discussioni tra colleghi sono cose che accadono, ma poche in ufficio si arriva a chiamare la Polizia. E’ quello che purtroppo è successo ieri sera, 30 maggio, nella sede di Rai Sport a Roma. Attorno alle 18, infatti, gli agenti sono stati chiamati presso la redazione al Saxa Rubra per una violenta lite tra due giornalisti Sportivi. Leggi anche: Tragico incidente sul GRA: morto il primario di Neurochirurgia del San Camillo Agazio Menniti La discussione, nata per futili motivi, sarebbe poi degenerata terminando con un pugno e le cure mediche in ospedale; ad aver la peggio è stato un giornalista che si occupa di calcio, mentre ad sferrare il gancio è stato un collega che dal suo canto si occupa di boxe. Una volta arrivata la polizia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 maggio 2021) Le discussioni tra colleghi sono cose che accadono, ma poche in ufficio si arriva a chiamare la Polizia. E’ quello che purtroppo è successo ieri sera, 30 maggio,di Rai. Attorno alle 18, infatti, gli agenti sono stati chiamati presso la redazione alper una violentatra dueivi. Leggi anche: Tragico incidente sul GRA: morto il primario di Neurochirurgia del San Camillo Agazio Menniti La discussione, nata per futili motivi, sarebbe poi degenerata terminando con un pugno e le cure mediche in ospedale; ad aver la peggio è stato un giornalista che si occupa di calcio, mentre ad sferrare il gancio è stato un collega che dal suo canto si occupa di boxe. Una volta arrivata la polizia ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, volano pugni a Rai Sport: lite tra due giornalisti nella sede di Saxa Rubra - infoitsport : VIDEO – I Friedkin al fianco della Roma: Dan e Ryan volano a Napoli per il match del San Paolo - patricelumumb19 : RT @frontiere_zero: Volano gli affari annegano le persone Basta stragi in mare Oggi tuttx in piazza a Roma Evento fb: - Fa1969Pe : @roma_paoletta No dai... ci ripensi... la seguo da poco, capisco sia dura mandare giù certe idiozie che qui volano… - madeindema73 : @capitanfooturo La svolta è stata sicuramente quella degli infortuni. Oggi leggo che Pioli si lamenta delle troppe… -