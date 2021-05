Primo maggio a Napoli: niente concerti e disoccupati in piazza (Di sabato 1 maggio 2021) La pandemia e le conseguenze sociali ed economiche danno un valore ancora piu’ forte al Primo maggio. Anche a Napoli la giornata istituita per ricordare le lotte per i diritti dei lavoratori porta in piazza operai, precari, associazioni di categoria. Le istanze sono diverse, ma sono legate da tratti comuni, come la richiesta di attenzione al Governo, la necessita’ di sostegni adeguati al momento straordinario e una politica industriale che guardi anche al futuro. La vertenza simbolo e’ quella dei lavoratori Whirlpool, che proseguono la battaglia contro la chiusura dello stabilimento di via Argine. Anche l’ennesimo tavolo al Mise si e’ concluso come i precedenti, con la multinazionale americana che conferma la volonta’ di chiudere Napoli. Le tute blu e i sindacati si sono ritrovate proprio allo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 maggio 2021) La pandemia e le conseguenze sociali ed economiche danno un valore ancora piu’ forte al. Anche ala giornata istituita per ricordare le lotte per i diritti dei lavoratori porta inoperai, precari, associazioni di categoria. Le istanze sono diverse, ma sono legate da tratti comuni, come la richiesta di attenzione al Governo, la necessita’ di sostegni adeguati al momento straordinario e una politica industriale che guardi anche al futuro. La vertenza simbolo e’ quella dei lavoratori Whirlpool, che proseguono la battaglia contro la chiusura dello stabilimento di via Argine. Anche l’ennesimo tavolo al Mise si e’ concluso come i precedenti, con la multinazionale americana che conferma la volonta’ di chiudere. Le tute blu e i sindacati si sono ritrovate proprio allo ...

