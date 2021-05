“Nessuno senza lavoro”, Bergoglio benedice il 1 Maggio (Di sabato 1 maggio 2021) AGI - Nessuno resti senza quel lavoro che anche Cristo volle svolgere. Ad affermarlo Papa Francesco in un tweet in occasione del 1 Maggio, giornata in cui la Chiesa ricorda San Giuseppe Lavoratore. "Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda che Dio stesso fatto uomo non ha disdegnato di lavorare. Imploriamo San Giuseppe Lavoratore perché possiamo trovare strade che ci impegnino a dire: nessun giovane, nessuna persona, nessuna famiglia senza lavoro!", scrive Bergoglio. Lo scorso anno Bergoglio aveva messo l'accento sulla necessità di assicurare a tutti il lavoro, la dignità e la giusta retribuzione. Nella celebrazione della messa a Santa Marta, il Pontefice aveva vicino una statua di San Giuseppe artigiano portata per l'occasione dalle Acli, le ... Leggi su agi (Di sabato 1 maggio 2021) AGI -restiquelche anche Cristo volle svolgere. Ad affermarlo Papa Francesco in un tweet in occasione del 1, giornata in cui la Chiesa ricorda San Giuseppe Lavoratore. "Ildi San Giuseppe ci ricorda che Dio stesso fatto uomo non ha disdegnato di lavorare. Imploriamo San Giuseppe Lavoratore perché possiamo trovare strade che ci impegnino a dire: nessun giovane, nessuna persona, nessuna famiglia!", scrive Bergoglio. Lo scorso anno Bergoglio aveva messo l'accento sulla necessità di assicurare a tutti il, la dignità e la giusta retribuzione. Nella celebrazione della messa a Santa Marta, il Pontefice aveva vicino una statua di San Giuseppe artigiano portata per l'occasione dalle Acli, le ...

