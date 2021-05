MotoGP | Quartararo conquista la Pole del GP di Spagna | 2° Morbidelli

(Di sabato 1 maggio 2021) Fabiolaposition del GP didavanti ae Miller. Bagnaia 4°, male Rossi e Marquez Fabio, vincitore delle ultime due gare,anche laposition del GP di, sul circuito di Jerez. Bene, 2°, male invece il compagno di squadra Rossi, 17°. Chiude la prima fila Miller, 4° Bagnaia. Delude Marquez, solo 14°. La sintesi delle qualifiche Nella Q1 eliminato a sorpresa Marquez, che nel suo ultimo tentativo rischia di scivolare e chiude in 14^ posizione. Passano alla Q2, autore di un’ottima prova, e Binder. Eliminati anche Espargaro e Rossi, che non va oltre il 17° posto. Fuori anche Bastianini, Marini e ...

di Dario D'Angelo) DIRETTA/ Prove libere live, streaming video: Bagnaia è il più veloce nella Fp2 DIRETTA: FP4, VOLASi accendono i motori sul circuito di Jerez de la ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Griglia di partenzain pole position, beffato Bagnaia a Portimao L'ANNO SCORSO In attesa di scoprire come si comporrà la griglia di partenza ...Fabio Quartararo ha ottenuto la pole position nel corso delle qualifiche della MotoGP a Jerez. Il riassunto dei due turni di qualifiche.Nelle qualifiche del GP Spagna, Fabio Quartararo centra la quarta pole a Jerez in tre anni, mettendosi dietro Franco Morbidelli, Jack Miller e Pecco Bagnaia ...