(Di sabato 1 maggio 2021) La, la nave della Ong europea Sos Mediterranee, sta navigando, dopo aver ricevuto l'ordine dalle autorità competenti di far sbarcare le 236salvate da due gommoni in ...

Advertising

andreapurgatori : GUARDIA SCOSTIERA. #Libia si è rifiutata di soccorrere #migranti. Disastro evitabile': il racconto della Ocean Viki… - zazoomblog : Migranti:Ocean Viking con 236 persone fa rotta verso Augusta - #Migranti:Ocean #Viking #persone - italianfirst2 : Migranti:Ocean Viking con 236 persone fa rotta verso Augusta ????? OVVIAMENTE ?? ?@matteosalvinimi? ?@Palazzo_Chigi? - giornaleradiofm : Migranti:Ocean Viking con 236 persone fa rotta verso Augusta: (ANSA) - PALERMO, 01 MAG - La Ocean Viking, la nave d… - iconanews : Migranti:Ocean Viking con 236 persone fa rotta verso Augusta -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Ocean

Agenzia ANSA

Molti dei sopravvissuti a bordo dellaViking hanno raccontato le violenze che hanno subito in Libia per mano dei trafficanti. Vedendo la fragilità dei gommoni in cui avrebbero dovuto imbarcarsi ......cittadini del mondo ci vogliamo collegare al digiuno a staffetta in solidarietà con i, ... tre navi mercantili e laVicking hanno cooperato per organizzare insieme la ricerca, ed un aereo ...La Ocean Viking, la nave della Ong europea Sos Mediterranee, sta navigando verso Augusta , dopo aver ricevuto l’ordine dalle autorità competenti di far ...La Ocean Viking, la nave della Ong europea Sos Mediterranee, sta navigando verso Augusta, dopo aver ricevuto l’ordine dalle autorita’ ...