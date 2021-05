Advertising

Giorno_Legnano : Ha venduto l’appartamento, ma da due anni è costretta a pagare l’Imu al Comune - gcarlo62 : @Matte_Schiavon Ma conoscete Bettini prima di parlare? Vi cito un fatto della sua vita. Quando fu segretario di Rom… - Immob_Benedetti : ...ed è così che si collude questa #settimana! ???? ???#VENDUTO ??? #Appartamento a #Buja. - Steinberger_GR4 : #Pomeriggio5 Mamma è morta tre anni fa, a dicembre io e mio padre abbiamo venduto la nostra enorme casa per trasfer… - TempocasaVClara : ?? VENDUTO L'APPARTAMENTO CON 5 LOCALI ZONA VIGNA CLARA ?? 344 3412056 ??06 3292232 ? romavignaclara@tempocasa.it… -

Ultime Notizie dalla rete : venduto appartamento

L'Officiel Italia

L'in questione si trova in via Clèr a Magenta e, nel 2019 la proprietaria Simona Mercalli di Marcallo, ha deciso di venderlo presentando, come previsto dalla legge, richiesta di svincolo ...Hacosì la casa, molto grande, per cercare unpiù piccolo. Questa decisione le ha permesso di risparmiare $12.600 all'anno. Il profitto ricavato dalla vendita lo ha investito in ...L’appartamento in questione si trova in via Clèr a Magenta e, nel 2019 la proprietaria Simona Mercalli di Marcallo, ha deciso di venderlo presentando, come previsto dalla legge, richiesta di svincolo ...La delibera: in sostituzione di villa Letizia sarà realizzata una nuova struttura socio-sanitaria da 100 posti letto. E ora si sonda il mercato ...