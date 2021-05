Anticipazioni Serale Amici 2021 ottava puntata: eliminati e meccanismo (Di domenica 2 maggio 2021) Amici Sabato 8 maggio sarà tempo di semifinale per i protagonisti dell’edizione numero 20: cosa succederà e chi rischia di uscire Pubblicato su 2 Maggio 2021 Grande attesa per le Anticipazioni sulla semifinale del Serale di Amici 2021. Quella di sabato prossimo sarà l’ottava puntata, ma anche la penultima ora come ora. Mancano due settimane alla finale e ci sono ancora tanti allievi in gara. Sono ben sette i semifinalisti: Sangiovanni, Deddy, Serena, Giulia, Aka7even, Tancredi e Alessandro. Tutti si giocheranno un posto in finale nella prossima puntata, che sarà molto importante. La domanda però è una: quanti saranno i finalisti di ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021)Sabato 8 maggio sarà tempo di semifinale per i protagonisti dell’edizione numero 20: cosa succederà e chi rischia di uscire Pubblicato su 2 MaggioGrande attesa per lesulla semifinale deldi. Quella di sabato prossimo sarà l’, ma anche la penultima ora come ora. Mancano due settimane alla finale e ci sono ancora tanti allievi in gara. Sono ben sette i semifinalisti: Sangiovanni, Deddy, Serena, Giulia, Aka7even, Tancredi e Alessandro. Tutti si giocheranno un posto in finale nella prossima, che sarà molto importante. La domanda però è una: quanti saranno i finalisti di ...

