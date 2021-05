Amici 20 | la data della finale e i possibili vincitori

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 1 maggio 2021) Come rivelato sui social da Tvblog, ladi20 andrà in onda prima del previsto, ovvero il prossimo sabato 15 maggio 2021, come sempre in prima serata su Canale 5. Ci sarà però una grande e attesissima novità: contrariamente a quando successo finora, ladi20 sarà in diretta. Questo perché nel decidere il vincitore sarà fondamentale la volontà del pubblico, che la esprimerà tramite televoto. L’elezione del vincitore avverrà sempre in diretta subito dopo la chiusura del televoto e con le tradizionali “carte”. Nonostante infatti negli anni le regole disiano molto cambiate, al punto che il talent oggi è molto diverso rispetto a quello che era venti o dieci anni fa, una cosa per fortuna non è cambiata, e cioè che a decidere chi trionfa sono sempre i telespettatori. Per quanto ...