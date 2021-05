A Torino spunta una ghigliottina: Mario Draghi decapitato in piazza, l'orrore degli "alleati" di sinistra | Guarda (Di sabato 1 maggio 2021) Tensione a Torino, dove la manifestazione parallela a quella organizzata dai sindacati nella sala Carpanini del Comune di Torino è degenerata in scontri tra manifestazioni e forze dell'ordine. Il caos è scoppiato in piazza Castello, sotto la sede della Regione Piemonte: il corteo, composto principalmente da centri sociali, No Tav e anarchici del Fai, era partito da piazza Vittorio per poi ricongiungersi con altri manifestanti in piazza Castello, dove tra l'altro era spuntato anche un fantoccio di Mario Draghi, che aveva subito una macabra decapitazione da parte di una ghigliottina di fortuna. Un episodio simbolico che ha urtato la sensibilità di molte persone, nonché un messaggio un po' fuori dalla realtà italiana attuale: perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Tensione a, dove la manifestazione parallela a quella organizzata dai sindacati nella sala Carpanini del Comune diè degenerata in scontri tra manifestazioni e forze dell'ordine. Il caos è scoppiato inCastello, sotto la sede della Regione Piemonte: il corteo, composto principalmente da centri sociali, No Tav e anarchici del Fai, era partito daVittorio per poi ricongiungersi con altri manifestanti inCastello, dove tra l'altro erato anche un fantoccio di, che aveva subito una macabra decapitazione da parte di unadi fortuna. Un episodio simbolico che ha urtato la sensibilità di molte persone, nonché un messaggio un po' fuori dalla realtà italiana attuale: perché ...

