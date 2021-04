VIDEO Moto3 | GP Spagna | gli highlights delle prove libere

(Di venerdì 30 aprile 2021) Cala il sipario sulla prima giornata in pista a Jerez de la Frontera per i giovani protagonisti della. Dopo ledel Gran Premio dial comando della graduatoria combinata c’è l’argentino Gabriel Rodrigo. Il portacolori di casa Gresini precede alla vigilia della FP3 di domani mattina il nostro Niccolò Antonelli (Esponsorama), il migliore nella prima sessione e il marchigiano Romano Fenati (Max Racing). Lo svizzero Jason Dupasquier (Prüstel GP) ed il sudafricano Darrny Binder (Sprinta) chiudono la Top5 al termine della giornata odierna. Al momento Rodrigo, Antonelli, Fenati, Dupasquier, Binder, Yamanaka, Migno, Acosta, Oncu, Masià, Sasaki, Foggia, Salac ed Alcoba sono i piloti che passerebbero automaticamente alla Q2 di domani pomeriggio. La situazione potrebbe cambiare domani mattina con ...

Advertising

SkySportMotoGP : ???? Italiani protagonisti in #Moto3 a Jerez con Antonelli e Fenati alle spalle di Rodrigo: gli highlights del venerd… - corsedimoto : VIDEO MOTOGP - A Portimao la Direzione Gara è stata protagonista con decisioni discutibili in #MotoGP... e #Moto3.… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Moto3

L'approdo in Europa però, purtroppo per il campione del mondo 2018 di, ha coinciso con un ... L'alfiere del team Pramac ha immortalato i suoi progressi con unpostato sui propri canali ...... uno studio altipico di Martin. Il nuovo gioiello Il secondo tempo in qualifica al debutto e ... lo scorso anno in, il pilota classe 2000 ha firmato sei pole position, con altre cinque ...C'è il Team Indonesian Racing Gresini Moto3 al comando della prima giornata di prove libere valide per il Gp di Spagna.Tutte le informazioni sul GP di Spagna, quarto gran premio del Mondiale di MotoGP 2021: orari delle sessioni in pista e programmazione TV di Sky, TV8 ...