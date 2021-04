Salute | internista Giannini | In primavera vitamina D bassa | serve per armare difese

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Laè il momento in cui laD è per tutti più, perché siamo più distanti dall'ultima esposizione al sole utile, tra agosto e settembre. Da lì in avanti infatti, il 'pieno di carburante' di questa, fatto in estate grazie al sole, si esaurisce. E' quindi proprio questo il periodo in cui la carenza è più evidente. E visto che c'è una relazione traD è sistema immune è il momento di prestare attenzione. E, se è necessario, integrare anche per '' il sistema immunitario". Lo spiega all'AdnkronosSandro, docente di Medicina interna all'Università di Padova e presidente del Gruppo Italiano Bone Interdisciplinary Specialists (Gibis). "La storia ...

"La primavera è il momento in cui la vitamina D è per tutti più bassa, perché siamo più distanti dall'ultima esposizione al sole utile, tra agosto e settembre. Da lì in avanti infatti, il 'pieno di ca ...Il ritorno alla normalità è l'obiettivo. In questa fase perciò il progetto di un pass vaccinale "made in Italy", diverso dalla ...