' S T A L K E R 2 sarebbe stato impossibile su PS4 e Xbox One'

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 30 aprile 2021) Come di solito accade durante le transizioni tra le generazioni di console, la maggior parte dei giochi in uscita in questo momento vengono lanciati come titoli cross-gen. Ovviamente, ciò non significa che lo saranno tutti: ci sono alcune eccezioni degne di nota e una di queste è il prossimo sparatutto di GSC Game World, S.T.A.L.K.E.R. 2. Èconfermato che lo sparatutto horror open world uscirà per PC eSeries X/S e, secondo i suoi sviluppatori, questo era necessario per il gioco che stavano realizzando. Leggi altro...