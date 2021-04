Pfizer e BioNTech chiedono il via libera all’Ema per vaccinare gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni (Di venerdì 30 aprile 2021) Pfizer e BioNTech hanno presentato all’Agenzia europea del farmaco Ema la richiesta di via libera per estendere l’utilizzo del proprio vaccino contro il Covid-19 anche ai ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 15 anni, come già accaduto per gli Stati Uniti nelle scorse settimane. Proprio nelle scorse ore, l’azienda farmaceutica tedesca BioNTech, aveva annunciato che da giugno il farmaco anti-Covid, prodotto in collaborazione con Pfizer, dovrebbe poter essere disponibile proprio per i 12-15 enni. Lo aveva anticipato l’amministratore delegato dell’azienda, Ugur Sahin, parlandone in un’intervista al settimanale “Der Spiegel”. Sahin aveva detto che l’iter stava entrando “nella fase finale” e che la valutazione dei test, poteva “richiedere in media dalle quattro alle sei settimane”. La ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021)hanno presentato all’Agenzia europea del farmaco Ema la richiesta di viaper estendere l’utilizzo del proprio vaccino contro il Covid-19 anche ai ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 15, come già accaduto per gli Stati Uniti nelle scorse settimane. Proprio nelle scorse ore, l’azienda farmaceutica tedesca, aveva annunciato che da giugno il farmaco anti-Covid, prodotto in collaborazione con, dovrebbe poter essere disponibile proprio per i 12-15 enni. Lo aveva anticipato l’amministratore delegato dell’azienda, Ugur Sahin, parlandone in un’intervista al settimanale “Der Spiegel”. Sahin aveva detto che l’iter stava entrando “nella fase finale” e che la valutazione dei test, poteva “richiedere in media dalle quattro alle sei settimane”. La ...

