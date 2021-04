MotoGp Jerez oggi, Binder vola in Fp1. Alle 14.10 live Fp2 (Di venerdì 30 aprile 2021) Jerez , 30 aprile 2021 - Nella prima sessione di prove libere di MotoGp , valevoli per il gran premio di Spagna , è il sudafricano Brad Binder , su Ktm, il più veloce: 1'38"013. Secondo tempo per ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021), 30 aprile 2021 - Nella prima sessione di prove libere di, valevoli per il gran premio di Spagna , è il sudafricano Brad, su Ktm, il più veloce: 1'38"013. Secondo tempo per ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46: 'Jerez mi piace, speriamo di essere competitivi' ?? @MotoGP #SpanishGP ???? #SkyMotori #SkyMotoGP… - SkySportMotoGP : ?? A Jerez il Motomondiale torna in pista: tutti gli aggiornamenti dalle libere della #MotoGP #SpanishGP ????… - SkySportMotoGP : ???? 21 anni fa oggi, il primo podio di @ValeYellow46 in top class: il video di quella gara #SpanishGP ???? #SkyMotori… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Luca Gresini presente a Jerez per seguire da vicino la parte sportiva della @GresiniRacing #SpanishGP ???? #SkyMotori #Mo… - SkySportMotoGP : Luca Gresini presente a Jerez per seguire da vicino la parte sportiva della @GresiniRacing #SpanishGP ???? #SkyMotori… -