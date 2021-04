L'oroscopo di maggio 2021, i segni più fortunati e i meno fortunati (Di venerdì 30 aprile 2021) oroscopo di maggio 2021. Arriva la stagione dei Gemelli: sebbene il mese inizi con il sole che ancora ciondola nel languido Toro, altre influenze celesti chiave ci incoraggeranno a ottenere un vantaggio sul segno comunicatore per eccellenza. Mercurio si sposta in Gemelli il 3 e Venere si unisce a esso l'8. Da un lato, questa unione espande nell'aria un'energia leggera, perfetta per flirtare in modo inoffensivo, sentire lo scoppiettio di nuove idee o semplicemente godersi la tarda primavera. Dall'altro, non favorisce esattamente la concentrazione. Le attività che richiedono uno sforzo in questo senso risulteranno particolarmente difficili, e questo se si tenta di concluderle. Resistiamo all'impulso di volar via con la mente e rimaniamo con i piedi per terra (almeno fino a quando la stagione dei Gemelli non inizia, ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 30 aprile 2021)di. Arriva la stagione dei Gemelli: sebbene il mese inizi con il sole che ancora ciondola nel languido Toro, altre influenze celesti chiave ci incoraggeranno a ottenere un vantaggio sul segno comunicatore per eccellenza. Mercurio si sposta in Gemelli il 3 e Venere si unisce a esso l'8. Da un lato, questa unione espande nell'aria un'energia leggera, perfetta per flirtare in modo inoffensivo, sentire lo scoppiettio di nuove idee o semplicemente godersi la tarda primavera. Dall'altro, non favorisce esattamente la concentrazione. Le attività che richiedono uno sforzo in questo senso risulteranno particolarmente difficili, e questo se si tenta di concluderle. Resistiamo all'impulso di volar via con la mente e rimaniamo con i piedi per terra (alfino a quando la stagione dei Gemelli non inizia, ...

Ultime Notizie dalla rete : oroscopo maggio Oroscopo del mese di maggio 2021 Oroscopo GEMELLI Focus sul cielo : compleanno frizzante, a garantirvelo dal 4 il vostro astro guida Mercurio versatile nel segno, seguito a ruota il 9 da Venere disinvolta e il 20 dal Sole socievole ...

Oroscopo Paolo Fox domani 30 aprile 2021: consigli del venerdì Se qualcosa non era chiaro nel lavoro, a maggio avrete la possibilità di ottenere buoni riscontri. Non sottovalutate l'amore, nel suo oroscopo Paolo Fox oggi e domani vi raccomanda di non chiudervi ...

L'oroscopo del mese di maggio 2021 Living Oroscopo del Sesso: come sarà maggio sotto le lenzuola ARIETE – LUI - L’ingresso di Venere in Gemelli, nella seconda settimana di maggio, renderà decisamente più entusiasmante e divertente la tua vita sessuale. Ti scambierai messaggi maliziosi e provocant ...

L'oroscopo e classifica di sabato 1° maggio: Capricorno svogliato, Toro passionale Sabato 1° maggio troveremo sul piano astrale Plutone e la Luna in transito nel segno del Capricorno, mentre Marte sosterà sui gradi del Cancro. Saturno e Giove, invece, proseguiranno l'orbita in Acqua ...

