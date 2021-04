La festa amara di medici e infermieri | «Diritti e tutele ci sono negati»

Leggi su ilmanifesto

«Un Primo Maggio amaro» lo definisce Filippo Anelli, presidente della federazione degli Ordini dei, chirurghi e odontoiatri. «Non possiamo rimanere indifferenti di fronte ai– spiega -. Ai turni massacranti, agli straordinari non retribuiti, alle ferie non concesse, alle maternità procrastinate, alle remunerazioni non commisurate al lavoro. Alle carenze di personale, che costringono ad esempio gli stessi anestesisti ad assistere i malati di Covid e, nel contempo, i pazienti che si sottopongono a interventi chirurgici. Alle carenze …