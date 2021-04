La Ever Given a Suez e la fragilità del commercio globale (Di venerdì 30 aprile 2021) L’incidente della portacontainer Ever Given a Suez ha messo in luce come l’idea di una globalizzazione ormai al tramonto sia frutto di analisi quantomeno affrettate. È bastato che una sola nave, per quanto tra le più grandi del mondo, s’incagliasse di traverso nel Canale di Suez per bloccare per vari giorni una rotta strategica per gli scambi internazionali (pari a oltre il 10%), causando danni per svariate decine di miliardi di dollari al commercio ed alla produzione delle più diverse filiere industriali transnazionali. Un tema centrale anche per l’Italia, incardinata negli snodi commerciali. Suez, Ever Given ancora bloccata: la fragilità del commercio globale Quello delle Ever ... Leggi su leurispes (Di venerdì 30 aprile 2021) L’incidente della portacontainerha messo in luce come l’idea di una globalizzazione ormai al tramonto sia frutto di analisi quantomeno affrettate. È bastato che una sola nave, per quanto tra le più grandi del mondo, s’incagliasse di traverso nel Canale diper bloccare per vari giorni una rotta strategica per gli scambi internazionali (pari a oltre il 10%), causando danni per svariate decine di miliardi di dollari aled alla produzione delle più diverse filiere industriali transnazionali. Un tema centrale anche per l’Italia, incardinata negli snodi commerciali.ancora bloccata: ladelQuello delle...

