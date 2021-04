In contromano sulla statale, l’impatto è inevitabile e devastante: 2 morti e un ferito (Di venerdì 30 aprile 2021) È pesante il bilancio dell’incidente stradale avvenuto la mattina di venerdì 30 aprile 2021. Stando alle prime informazioni, un’auto ha imboccato contromano l’autostrada ed è andata a scontrarsi contro un altro veicolo. Due sono le vittime, entrambe anziane, che viaggiavano su una Hyundai, l’auto che stava viaggiando contromano. Impossibile evitare lo scontro con la Mini che in quel momento si trovava nella corsia di sorpasso. Il giovane alla guida dell’utilitaria non ha potuto fare niente e si è schiantato contro la Hynday sulla quale viaggiavano due anziani. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, una squadra di vigili del fuoco e le forze dell’ordine.



