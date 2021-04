I fondi per la scuola sono importanti ma serve una riforma vera (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Piano di ripresa e resilienza prevede soldi da far usare alle scuole e al terzo settore grazie ai patti di comunità. Ma potrebbero essere misure insufficienti ad affrontare le prossime tempeste. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Piano di ripresa e resilienza prevede soldi da far usare alle scuole e al terzo settore grazie ai patti di comunità. Ma potrebbero essere misure insufficienti ad affrontare le prossime tempeste. Leggi

Advertising

petergomezblog : Durigon, imbarazzo nel governo per la frase sui fondi Lega: “Il generale che indaga lo abbiamo messo noi”. Di Maio:… - fattoquotidiano : Recovery plan, dai fondi per le comunità energetiche agli obiettivi (poco chiari) sulle rinnovabili: cosa c’è davve… - agorarai : 'Gli investimenti sono la cosa che manca. L'Italia non stava messa bene nemmeno prima della pandemia. C'è la necess… - lostatosociale : «Per un pezzo di me che se va, un pezzo di te resta qua» “Canzoni per la Ricerca”, oggi alle 18 in diretta sul nos… - SacchanxLucifel : RT @fattoquotidiano: Recovery plan, dai fondi per le comunità energetiche agli obiettivi (poco chiari) sulle rinnovabili: cosa c’è davvero… -