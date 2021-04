I ballerini della Scala: «Stavolta seguiteci dietro al sipario» (Di venerdì 30 aprile 2021) Il caffè del mattino assieme al partner. La videochiamata con la famiglia lontana. Il tragitto da casa alle prove, sullo sfondo di una Milano al meglio. L’allenamento, le correzioni dei maestri, la “costruzione” dei ruoli, i riti scaramantici pre-esibizione. Scherzi, baci & confessioni. Insomma, i danzatori del Teatro alla Scala come non li avete mai visti: ecco a voi Corpo di ballo, la docu-serie in 12 puntate su RaiPlay dal 30 aprile. Girata in sei mesi tra la fine del (primo) lockdown e il 30 gennaio, quando è andata in streaming la Giselle supervisionata da Carla Fracci: vittoria dell’arte sulle limitazioni imposte dal Covid. Corpo di ballo: dietro le quinte con i i ballerini ... Leggi su iodonna (Di venerdì 30 aprile 2021) Il caffè del mattino assieme al partner. La videochiamata con la famiglia lontana. Il tragitto da casa alle prove, sullo sfondo di una Milano al meglio. L’allenamento, le correzioni dei maestri, la “costruzione” dei ruoli, i riti scaramantici pre-esibizione. Scherzi, baci & confessioni. Insomma, i danzatori del Teatro allacome non li avete mai visti: ecco a voi Corpo di ballo, la docu-serie in 12 puntate su RaiPlay dal 30 aprile. Girata in sei mesi tra la fine del (primo) lockdown e il 30 gennaio, quando è andata in streaming la Giselle supervisionata da Carla Fracci: vittoria dell’arte sulle limitazioni imposte dal Covid. Corpo di ballo:le quinte con i i...

