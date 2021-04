GP Portogallo | il Sainz ' da gara' e i margini di miglioramento

(Di venerdì 30 aprile 2021) In Ferrari è arrivato con le credenziali di pilota solido in, bravo a 'portare a casa' il risultato, ancor più che un qualificatore estremo. Un pilota della domenica , se non fosse per la ...

ricorda il via del GP del, le condizioni di aderenza al limite su pista umida: ' La prima posizione dopo il primo giro è qualcosa del passato, l'anno scorso me la sono goduta, è ......ein netto miglioramento, come pure la McLaren con Norris e Ricciardo, senza dimenticare la Renault, l' Aston Martin di Vettel e l'Alpha Tauri. Per presentare il Gran Premio del2021 ...Dopo Bahrain e Imola, la Formula 1 fa tappa in Portogallo, sul circuito di Portimao dove l’anno scorso ci fu un grandissimo spettacolo. Grande fiducia da parte di Charles Leclerc, soprattutto dopo le ...Carlos parla del proprio livello di competitività attuale, di come punta a "completare" le doti di pilota fortissimo alla domenica. Nel confronto con Leclerc, velocissimo in qualifica, è certo di pote ...