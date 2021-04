Fratelli di Crozza: stasera su NOVE la nuova puntata live del 2021 (Di venerdì 30 aprile 2021) stasera alle 21:25 sul NOVE ottavo appuntamento con la stagione 2021 di Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza che torna per commentare i principali fatti d'attualità. Fratelli di Crozza si prepara a tornare, stasera su NOVE alle 21:25, con l'ottava puntata della stagione 2021. E lo fa dopo i buoni ascolti della scorsa settimana, premio ormai consueto per un show sempre al passo con i tempi. Maurizio Crozza arriva dunque, come ogni venerdì sera in prima serata, a commentare i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati con i suoi immancabili e pungenti monologhi attraverso i suoi personaggi. Dalle anticipazioni sulle pagine social della ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 aprile 2021)alle 21:25 sulottavo appuntamento con la stagionedidi, il one man show di Maurizioche torna per commentare i principali fatti d'attualità.disi prepara a tornare,sualle 21:25, con l'ottavadella stagione. E lo fa dopo i buoni ascolti della scorsa settimana, premio ormai consueto per un show sempre al passo con i tempi. Maurizioarriva dunque, come ogni venerdì sera in prima serata, a commentare i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati con i suoi immancabili e pungenti monologhi attraverso i suoi personaggi. Dalle anticipazioni sulle pagine social della ...

