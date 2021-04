Festa di compleanno in un noto ristorante a Casalnuovo con più di 40 persone | Polizia chiude tutto

(Di venerdì 30 aprile 2021) Blitz in undiinterrotta dalla. Ieri sera gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Professore Filippo Manna aper la segnalazione di numeroseche stavano cenando all’interno di un. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Nella giornata di ieri, i poliziotti del Commissariato Librino, diretti dal dott. Alessandro Berretta, hanno effettuato controlli mirati a contrastare l'illegalità diffusa nel territorio di competenza,...Un biglietto sospeso, come il caffé, per offrire un film a chi non se lo può permettere: è l'iniziativa lanciata dal cinema Anteo per ladei Lavoratori. Sabato 1 maggio è anche ildel cinema milanese, fondato 42 anni fa. Da domani, chiunque lo desideri potrà offrire un biglietto del cinema - al prezzo ridotto di 4,50 - ...Ieri sera gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Professore Filippo Manna ...All'esterno del locale, gli agenti hanno controllato altre 4 persone che erano appena salite a bordo di un’autovettura e le hanno sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché al di ...