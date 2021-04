Enel Green Power Italia | al via parco eolico da 14 | 4 MW in Sicilia

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) –ha messo in servizio ildi Partanna, in. L’impianto, situato in località Contrada Magaggiari, nella provincia di Trapani, – fa saperein una nota – è costituito da sei aerogeneratori da 2,4 MW ciascuno, per una potenza totale pari a 14,4 MW. Il nuovoprodurrà circa 40 GWh ogni anno da fonte rinnovabile, evitando l’emissione in atmosfera di circa 18mila tonnellate di CO2 all’anno. “L’entrata in esercizio deldi Partanna – commenta Salvatore Bernabei, ceo die direttore della Divisione GlobalGeneration – ...

